Continuano a pesare le assenze nella preseason della Dinamo Sassari, che a Carbonia nella prima giornata della "Miners Cup" cede il passo al Peristeri Atene della leggenda Vassilis Spanoulis (75-52).

Senza Diop (oltre ai lungodegenti Tyree, Charalampopoulos, Bendzius e il nuovo arrivato McKinney, atteso in Sardegna la prossima settimana) e senza coach Bucchi, impegnato a Brescia in una riunione con gli arbitri organizzata dalla Legabasket, i biancoblù hanno opposto una coraggiosa resistenza per oltre tre quarti, per poi calare nel finale fiaccati dalla stanchezza e dalle rotazioni corte.

La gara. Avvio traumatico per il Banco, che perde palloni in serie e paga dazio con le rapide transizioni avversarie (12-5 Peristeri dopo pochi possessi). I greci sono rodati e trovano buon ritmo con Williams, ispiratore del break che consente di volare sul +13 alla prima pausa (25-12).

Nel secondo periodo il tema della partita cambia: la Dinamo reagisce in maniera orgogliosa e mette in piedi un break di 23-13 che riapre totalmente i giochi. Protagonisti Whittaker, Treier, ma soprattutto il pivot francese Gombauld, trovato con grande efficacia sotto i tabelloni. All'intervallo, dunque, regna l'equilibrio (38-35).

Il ritorno in campo dei sassaresi non è dei migliori, e il Peristeri approfitta di 5 palle perse consecutive per rimettere le mani sulla gara. La Dinamo sembra sul punto di piegarsi, ma anche stavolta trova il modo di rialzarsi: il protagonista, stavolta, è l'olandese (in prova) Van Eyck, che segna da tre punti regalando ai suoi il meno 5. Il buon momento però non dura, perché il Peristeri riprende il controllo al 30' (55-45) e poi scava definitivamente il solco in avvio di ultimo periodo, con la bomba di capitan Kaselakis che scrive il +17 e, di fatto, chiude la contesa in abbondante anticipo.

Nel finale non ci sono sussulti: la Dinamo incassa un ko preventivabile e volta pagina in vista della gara di ritorno, in programma domenica (ore 20) ancora nel centro minerario. Al test (l'ultimo prima dell'inizio del campionato) potrebbe prendere parte Diop, rimasto precauzionalmente out per un affaticamento muscolare.

Dinamo Sassari-Peristeri 52-75



Dinamo Sassari: Cappelletti 2, Carta, Pisano, Treier 5, Kruslin 5, Van Eyck 7, Whittaker 7, Raspino 3, Gandini, Gentile 5, Diop ne, Gombauld 18. Allenatore Bulleri



Peristeri: Mitrou-Long 8, Ragland 12, Dangubic, Xanthopoulos, Hands 11, Poulianitis 7, Kaselakis 11, Renfro 6, Williams 10, Thompson 4, Chougkaz 6, Zougris. Allenatore Spanoulis



Parziali: 12-25; 35-38; 45-55

© Riproduzione riservata