Una gara con l’intensità e il nervosismo da playoff, come da tradizione. La vince la Dinamo 90-81, dimostrando di non avere risentito della pausa di due settimane. Il sesto successo nelle ultime sette gare consolida i playoff.

Un’ovazione all’ingresso in campo, una alla presentazione, una terza alla consegna della maglia celebrativa. PalaSerradimigni strapieno per il ritorno di Marco Spissu.

Ottimo avvio del Banco con Stephens che segna 6 punti nel 10-2 di una Venezia capace di far canestro inizialmente solo dalla lunetta. La Reyer risale con tripla di Granger e canestro di Watt dalla media (10-9) ma l’ingresso di Diop e Kruslin riporta brio all’attacco ed è massimo vantaggio: +9 alla fine del quarto.

Nel secondo quarto entra Chessa e c’è anche Spissu: sassaresi contro. La Dinamo anche coi cambi regge e va sul 34-23 con bomba di Robinson al 15’ al quale risponde subito Spissu. Kruslin è caldo anche nel tiro da due, ma gli arbitri continuano a dare una marea di liberi a Venezia che riesce a galleggiare e quando ci aggiunge anche qualche tripla si avvicina al minimo divario: 44-43 a metà partita.

Nel terzo quarto l’arbitraggio concede qualcosa di troppo a Venezia facendo arrabbiare Bucchi e il pubblico. Venezia sembra dilagare: 49-58 al 26’ con schiacciata di Willis.

Time out, il Banco ritrova attenzione in difesa (la allunga a tutto campo) e con Diop e Robinson si riporta sotto, sorpassa persino sulla sirena con la tripla dell’americano: 62-61.

I biancoblù sono galvanizzati, Gentile e Dowe fanno mettere le ali alla Dinamo che tocca di nuovo il +9 con taglio di Diop al 34’. Il lungo però commette il quinto fallo al 37’. C’è comunque un Robinson on fire che addirittura prende il rimbalzo offensivo per l’83-76 al 38’. Unico cruccio non essere riusciti a ribaltare la differenza punti.

I tabellini

Sassari: Jones 4 Robinson 24 Dowe 12 Kruslin 7 Devecchi ne, Treier, Chessa, Stephens 12 Bendzius 8 Gentile 4 Raspino ne, Diop 19 All. Bucchi.

Venezia: Spissu 3 Tessitori 13 Parks 12 Ray 3 Bramos 17 Moraschini 2 De Nicolao, Granger 7 Chillo ne, Brooks 2 Willis 10 Watt 12 All. Spahija.

