L'asse play-pivot c'è già. Rodato in Francia due anni fa col Nanterre e ben noto al tecnico Nenad Markovic. Dal club turco del Galatasaray arriva Miralem Halilovic, classe 1991, 206cm di altezza per 106 kg. Pivot interno, dinamico, simile a Bilan per visione di gioco, il bosniaco Halilovic ha giocato con il play Justin Bibbins due anni fa a Nanterre dove ha prodotto 14 punti di media, 7.5 rimbalzi e quasi 4 assist a partita.

Il general manager Federico Pasquini afferma: «Siamo felici di essere riusciti a portare a casa la firma di Miralem, giocatore importante, che già in passato avevamo seguito da vicino ma per una serie di fattori non eravamo riusciti a firmare. Ha tecnica, esperienza, conosce benissimo il coach e può portarci leadership all’interno della costruzione del gruppo. Inoltre è stato determinante il rapporto con Justin Bibbins con cui ha un rapporto molto stretto».

Halilovic ha vasta esperienza dei campionati europei, dopo quelli in Bosnia e Croazia, ben sei stagioni in Francia (Orléans, Metropolitans Paris e Nanterre) dove è risultato spesso tra i migliori centri del campionato e ha preso parte anche all'EuroCup.

