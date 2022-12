Non c'è interruzione nel basket tra fine 2022 e inizio 2023. La Dinamo si allenerà anche la sera di Capodanno perché lunedì alle 20.45 arriva al PalaSerradimigni la Germani Brescia, che occupa l'ultimo posto disponibile per la Final 8 di Coppa Italia, con due punti di vantaggio sulla squadra sassarese.

Il coach Piero Bucchi sta smaltendo la rabbia per il match di Venezia e si mostra fiducioso: “Non voglio essere ripetitivo ma è un dato di fatto che dopo la sosta la squadra sta avendo l’atteggiamento giusto in allenamento e in campo, sono fiducioso, se riusciamo ad avere tutti possiamo sicuramente dire la nostra ed essere competitivi”.

A oggi ancora incerto il recupero del play-guardia Gentile che sta recuperando dalla tonsillite e dell'ala Treier che sta riassorbendo i postumi di un leggero infortunio alla schiena.

Il tecnico biancoblù spiega: “Kaspar Treier deve un po’ convivere con il dolore ma potrebbe recuperare per lunedì, vediamo Stefano Gentile che sta cercando di ritrovare la condizione e di aumentare il carico, non so se ci sarà con Brescia, vediamo giorno per giorno”.

