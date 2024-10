Il test più difficile per la difesa della Dinamo: limitare l'attacco più prolifico del campionato, che sfiora i 100 punti di media. Domenica a Brescia è davvero una gara molto complessa quella che attende la squadra sassarese, perché gli uomini allenati dall'ex play Peppe Poeta hanno battuto Varese e Scafati, e perso solo negli ultimi secondi a Milano.

Il coach Nenad Markovic chiede ai suoi un ulteriore salto di qualità nella continuità di rendimento: «Non è sufficiente giocare 10 o 20 minuti contro squadre come Brescia, per competere dobbiamo fare una partita totale per 40 minuti».

Brescia si è rinforzata negli ultimi anni con i giocatori passati a Sassari. Gli ex sono ben tre: il centro Miro Bilan, che segna 18 punti e garantisce 7 rimbalzi, l'ala Burnell (6 punti e 4 rimbalzi) e il play-guardia Dowe (7 punti). Occhio poi al play Ivanovic, all'ala Rivers e a Della Valle, tutti giocatori capaci di andare oltre i 20 punti. L'alapivot Ndour (206 centimetri per 110 chili) aumenta ulteriormente il tonnellaggio dei lomardi dentro l'area.

