L'ultima gara dell'anno, anticipo del terzultimo turno d'andata, ha visto la vittoria del fanalino di coda Reggio Emilia sulla sorpresa Pesaro per 95-76. Un successo che rivela come in questo campionato non esista una candidata alla retrocessione (in A2 vanno le ultime due) e quindi non esistono risultati scontati, salvo le gare che vedono in campo Virtus Bologna e Milano, peraltro impegnate tra loro il 2 gennaio nel big match.

Ecco perché il risultato di Sassari-Brescia (PalaSerradimigni ore 20.45) vale doppio: chi vince raddoppia le possibilità di accedere alla Final 8 di Coppa Italia, chi perde è fuori e nel caso della Dinamo deve guardarsi le spalle, perché la prossima gara vedrà la formazione di Bucchi impegnata proprio sul campo di Reggio Emilia.

Insomma, questo è il momento per dare una svolta a una stagione finora abbastanza anonima dopo l'exploit incompleto della Supercoppa Italiana. Il Banco è diventato squadra, ma resta da capire se può andare oltre i limiti di un organico che dal punto di vista tecnico è inferiore a quello della stagione passata, soprattutto dentro l'area.

Ecco perché è importante capire se potranno rientrare Gentile e Treier, fermi già da due settimane.

