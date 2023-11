Non c'è il tempo per soffermarsi su una classifica deficitaria che vede la Dinamo da sola al penultimo posto, davanti a Brindisi e Treviso ancora a quota zero. Domani sera la squadra sassarese gioca a Wurzburg (ore 20) per l'ultima d'andata della Champions League.

I biancoblù di Bucchi sono ancora a secco, anche se le sconfitte con Stettino e Aek Atene li ha visti giocarsela sino alla fine a differenza di quanto fatto in campionato, dove le sconfitte sono state nette.

Non ci sarà ancora il centro Taylor Smith, che la Dinamo spera di poter tesserare in tempo per la gara casalinga di domenica contro Trento, una delle capoliste. In questo momento comunque la coppa europea è più una opportunità di provare a compattare il gruppo e magari trovare una vittoria che dia positività, piuttosto che un obiettivo di una stagione che sta prendendo una piega pericolosa.

