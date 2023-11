A Varese con il solo Gombauld come centro. La società ha appena confermato ufficialmente l'infortunio a Ousmane Diop (menisco di un ginocchio) e annunciato il suo sostituto, l'americano Taylor Smith, centro di neppure due metri anche se potente fisicamente, l'anno scorso a Verona.

Il nuovo straniero non è però ancora tesserato, quindi non giocherà a Varese, mentre è da capire se può essere schierato in Germania a Ludwigsburg per la Champions Fiba.

Compagno di squadra di Cappelletti a Verona nel campionato scorso, Smith ha avuto medie da 11 punti e 7 rimbalzi. Si è fatto male a un ginocchio proprio contro la Dinamo ed è stato operato al tendine rotuleo destro. Da verificare quindi le sue condizioni fisiche e il suo stato di forma.

Per quanto riguarda Diop la società non ha parlato di tempi di recupero.

