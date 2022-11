Approfittando delle festività di inizio novembre e, di conseguenza, del lungo ponte, si è concluso solo ieri il turno settimanale nel torneo di Promozione regionale di basket.

Girone Sud. Tra le gare disputate spicca la convincente vittoria interna dell’Iglesias contro Serramanna (93-52). La compagine di casa parte con il piglio giusto e allunga nel punteggio sin dai primi 10’ di gioco (26-16). Allungo deciso prima dell’intervallo (51-22) e situazione in controllo fino alla sirena finale. Top scorer è Aralossi, con 27 punti. Colpo esterno, invece, del Sinis, che si impone sul parquet del Genneruxi per 46-63. Padroni di casa che guidano le prime due frazioni (30-26 al 20’). Cabraresi che ribaltano la situazione nella seconda parte di gara (37-47 al 30’), allungando poi fino al 46-63 finale. Migliore è Fanni, per il Sinis, con 18 punti. Chiude il quadro delle gare giocate il successo casalingo dello Spirito Sportivo, contro la Madas Siliqua, per 64-49. Cagliaritani che fanno il break decisivo al rientro dal riposo lungo (48-33 al 30’), grazie anche alla buona vena realizzativa di Fatteri (13 punti).

Girone Nord. Predominanza di vittorie esterne nella prima giornata. Spicca la netta vittoria della Demones Ozieri, che si impone sul campo del Sant’Orsola Sassari per 48-79. Colpo esterno anche della Pallacanestro Nuoro, ad Arzachena, per 35-58. Per i nuoresi da segnalare la buona prestazione di Bassanello e Puddu, con 17 punti a testa. L’Aurea Sassari, invece, batte di misura il Nulvi (61-63), al termine di 40’ equilibrati e combattuti. Padroni di casa avanti nelle prime due frazioni (28-24 al 20’), mentre gli ospiti effettuano il sorpasso al 30’ (40-46). Nell’ultima frazione testa a testa, con l’Aurea a spuntarla alla sirena finale. Nell’ultima sfida del girone vittoria casalinga della 80&Co. Basket, contro il CMB Porto Torres, per 73-54.

© Riproduzione riservata