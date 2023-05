Un terzo posto teoricamente ancora in ballo, che sarebbe anche il miglior piazzamento dopo il secondo posto del 2013. Un quarto posto sicuro ma solo in caso di colpaccio domenica a Milano, altrimenti bisogna sperare in un'improbabile harakiri di Venezia tra le mura amiche contro la già salva e demotivata Treviso.

La Dinamo si prepara all'ultima giornata della stagione regolare che la vedrà impegnata in casa della capolista Milano in una gara mai banale visti i numerosi precedenti.

La logica e le probabilità danno Sassari sconfitta e raggiunta da Venezia che nei quarti scudetto avrà il fattore campo grazie al cinismo col quale ha gestito le ultime azioni dei due confronti diretti. Tra l'altro sembra quasi un destino negli anni dispari l'incrocio con Venezia: nel 2019 partì da quarta in classifica (36 punti) e arrivò sino alla finale don la Reyer, perdendo in gara sette. Nel 2021 il Banco chiuse a 36 punti e affrontò da quinta Venezia che vinse i quarti sfruttando ancora il fattore campo: 3-2.

Intanto va detto che coach Bucchi ha raggiunto i 34 punti come l'anno scorso, quando la sua squadra ha chiuso al sesto posto per colpa degli scontri diretti con le pari classifica Tortona e Venezia. Tutto sommato è stato un colpo di fortuna perché si è ben accoppiata con Brescia, che dopo due gare perse Della Valle, e ha raggiunto le semifinali, poi perse contro Milano.

