Partenza da dimenticare per l’Esperia Cagliari in Serie B Interregionale. La squadra allenata da Federico Manca è stata sconfitta in trasferta dall’Antoniana Sant’Antonio Abate con un pesante 85-64, pagando soprattutto un ultimo quarto da dimenticare (parziale negativo di 26-13).

La gara era rimasta in sostanziale equilibrio per buona parte del confronto, poi la spinta dei padroni di casa, guidati dall’argentino Zanzottera, top scorer con 25 punti e 10 rimbalzi, ha indirizzato definitivamente il risultato.

C’è stato spazio per i primi responsi sui nuovi innesti rossoblù: Ivan Morgillo ha chiuso con 10 punti, mentre Gianluca Frattoni ha raggiunto quota 11 nonostante le difficoltà al tiro da tre (0/5 complessivo). In doppia cifra anche Thiam (12) e Potì (11), con Cabriolu, Pili e Tocco a completare il tabellino.

Il calendario concede subito una pausa ai cagliaritani: il prossimo turno, infatti, li vedrà fermi, prima del debutto casalingo previsto tra due settimane contro la Miwa Energia Benevento.

Occhi puntati domani invece sulla Klass Sennori, chiamata all’esordio in casa (ore 16, Sorso) contro la Promobk Marigliano.

Pall. Antoniana-Esperia 85-64

Antoniana: Chirico 11, Mavric 11, Fiorillo 9, De Rosa ne, Trapani, Trentini 9, Zanzottera 25, Di Palma 6, Serrapica, Pezzella ne, Tolino 2, Cortese 12. Allenatore Monteleone

Esperia: N. Manca 3, Cabriolu 2, Thiam 12, Gelsi ne, Potì 11, Frattoni 11, Picciau 8, Locci, Tocco 5, Pili 2, Morgillo 10. Allenatore F. Manca

Parziali: 24-21; 40-35; 59-51

