Terza avversaria italiana e terza sconfitta per la Dinamo. L'ultima amichevole del pre-campionato vede la neopromossa Cantù imporsi a Seveso sulla Dinamo per 77-66.

Match sempre o quasi in mano dei brianzoli che nel primo quarto si sono portati anche a 10 818-8) salvo subire il ritorno degli italiani Zanelli e Mezzanotte che insieme a Johnson hanno riaperto la gara: 22-21. Nel secondo quarto però grandi difficoltà in attacco dei biancoblù di Bulleri, che sono andati al riposo a -12, 41-29.

Bella reazione nella terza frazione con Beliauskas (57-52) ma nell'ultimo quarto Canù allunga nuovamente e ristabilisce la doppia cifra di separazione.

