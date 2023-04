Ultima gara al PalaSerradimigni, ma solo della stagione regolare, perché poi scatteranno i playoff. Domenica la Dinamo ospita Reggio Emilia alle 17.30 nel penultimo turno. Se la squadra sassarese vince si garantisce aritmeticamente almeno il quinto posto, mentre per il quarto deve per forza finire davanti a Venezia con la quale paga dazio per colpa del -1 di differenza negli scontri diretti.

Non sarà della partita l'ex Michele Vitali, guardia che col Banco ha vinto la Supercoppa Italiana nel 2019. L'esterno si è infortunato e ha concluso la stagione. L'infortunio di Vitali (7 punti col 41% da tre) si aggiunge a quello di Anim nello stesso reparto (9,4 punti col 38% nelle triple) per questo la società reggiana ha tesserato l'americano Andre Jones, 32 anni, 188cm di altezza, che conosce bene il campionato italiano per avere giocato sia in A2 sia in A con Torino, Jesi, Eurobasket Roma, San Severo e Bergamo. Jones era in Ungheria dove stava producendo 15 punti a partita.

All'andata netta vittoria della Dinamo per 99-74 con 25 punti di Robinson, 14 a testa di Jones e Kruslin e 16 di Diop.

