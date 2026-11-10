Sino a tre anni fa era sfida da serie A. Mercoledì al palaSerradimigni (ore 20.30) la gara tra Dinamo e Pesaro è invece un confronto tra due delle favorite alla promozione che però non riescono ancora ad avere costanza di rendimento. La squadra sassarese non ha mai vinto tre gare di fila ed è reduce dalla sconfitta a Cividale. I marchigiani avevano iniziato con 5 vittorie di fila ma ora sono incappati in tre sconfitte consecutive e nella polemica di Tambone, che ha la valigia in mano.

Ci sono invece gli altri ex: il coach Valli (campionato di A2 2004/05), il vice Baioni (secondo in serie A per tre stagioni non cosecutive) e il play Stefano Trucchetti, sassarese Doc che il Banco non aveva confermato nell'estate del 2025. A Pesaro sta girando a 5 punti in 16 minuti di utilizzo.

Squadra solida, Pesaro ha nella coppia americana Mack-Miniotas un duo da 37 punti di media. L'esterno Michele Vitali spiega: "Le chiavi del match dipendono da noi. Dobbiamo imparare dagli errori e allungare a 40 minuti quanto fatto vedere di buono nelle ultime due gare".

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