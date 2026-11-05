Rinfrancata dal successo casalingo su Caserta, la Dinamo si prepara alla trasferta di Cividale del Friuli, in programma sabato alle 20. La squadra friulana ha vinto finora tre partite, una in meno dei sassaresi, contro Ruvo di Puglia, Cento e Milano.

Il coach Luca Vitali presenta il match: «Affrontiamo una squadra giovane che gioca ad alto ritmo e preferisce tirare nei primi 8 secondi. Dobbiamo pareggiare la loro intensità e fisicità per fare risaltare la nostra tecnica. Contro Caserta abbiamo iniziato a farlo e i risultati si sono visti».

Cividale è la squadra che segna meno in A2: appena 70 punti di media e tira anche maluccio da tre punti, ma il tecnico biancoblù avverte: «A parte Redivo che ha grande range di tiro, va tenuto d'occhio anche Cesana: ha basse percentuali, ma è un tiratore che negli anni passati ha dimostrato grande precisione. Poi l'allenatore è Pillastrini, che conosco bene: con lui e Jack Devecchi abbiamo vinto il campionato vent'anni fa».

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