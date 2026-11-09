A Bonaria l’ultimo saluto a Tore Serra. Oggi la camera ardente al PalaPirastuDolore e commozione per la morte improvvisa del presidente della Federbasket regionale, disposto un minuto di silenzio su tutti i campi dell’Isola
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Si terranno domani, martedì 10 novembre, alle 16, nella Basilica di Bonaria a Cagliari, i funerali di Tore Serra, presidente della Federbasket Sardegna scomparso domenica all'età di 71 anni.
Oggi, dalle 16 alle 22, sarà allestita la camera ardente al PalaPirastu, dove amici, sportivi e appassionati potranno rendergli l'ultimo saluto.
La morte improvvisa di Serra, avvenuta all'ospedale Brotzu in seguito a un aneurisma, ha profondamente scosso il mondo della pallacanestro isolana. Ex campione del Brill Cagliari, protagonista della storica qualificazione alla Poule Scudetto del 1977, era stato anche fondatore del Basket Su Planu, prima di assumere nel 2021 la presidenza del Comitato regionale Fip.
Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dalle società e dalle istituzioni sportive, anche a livello nazionale.
Per onorarne la memoria, la Federbasket sarda ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi dell'Isola in occasione delle gare settimanali.