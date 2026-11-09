Fuori dalla zona playoff, ma ancora in zona play-in (che consente di rientrare in corsa per gli spareggi promozione) la Dinamo ha ora un doppio turno al PalaSerradimigni perridare colore a una classifica anonima fatta di 4 vittorie e altrettante sconfitte.

Mercoledì alle 20.30 la squadra sassarese ospita Pesaro, che precede i biancoblù di due lunghezze ed è in rotta con il play-guardia Matteo Tambone, ex Dinamo. Domenica alle 18 l'avversaria sarà Avellino, vice capolista che ha perso solo contro Brindisi e insegue il Livorno, unica formazione a punteggio pieno.

Due avversarie di pari livello come valori tecnici. Due test importanti per capire se la vera Dinamo può essere quella dei 30 minuti ordinati ed efficaci di Cividale, o se i black out senza reazione emotiva come nei primi cinque minuti dell'ultimo quarto, sono il tallone d'Achille di un Banco comunque ancora incompleto. Per il match di mercoledì contro Pesaro più speranze di un rientro del play Monaldi che del lungo americano Nze, che invece potrebbe essere recuperato per la partita successiva contro Avellino.

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