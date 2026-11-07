La Dinamo perde in volata a Cividale 70-67La squadra sassarese si inceppa nell'ultimo quarto dopo aver condotto per 30'
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Un mezzo passo indietro per la Dinamo. Sul parquet di Cividale del Friuli comanda per 30' ma nell'ultimo quarto fa scena muta in attacco per 5 minuti e subisce la rimonta e sorpasso dei padroni di casa che si impongono 70-67 trascinati da un superlativo Redivo che realizza 38 punti.
L'assenza preventivata dal lungo Nze e quella dell'ultimo minuto di Monaldi accorciano indubbiamente le rotazioni, ma va detto che è inspiegabile il crollo nell'ultima frazione. E dire che l'avvio era stato ottimo: 0-8 per Sassari che colpisce da tre con Brooks e Flood.
I friulani si rifanno sotto col doppio lungo Baldi Rossi-Berti (14-15 alla fine del primo quarto) ma nella seconda frazione il Banco gira bene palla utilizzando Nobili a centro area per scaricare sui tiratori: +9 con due triple di Michele Vitali.
I biancoblù concedono qualche rimbalzo offensivo di troppo e Redivo col suo micidiale palleggio, arresto e tiro dai tre metri guida la rimonta; al riposo Dinamo sempre avanti ma con distacco contenuto, 36-40. nella terza frazione biancoblù avanti grazie agli 8 punti consecutivi del rigenerato Aromando: 49-57.
L'inizio dell'ultimo quarto è un incubo 5 minuti senza segnare con scelte poco lucide, i friulani si esaltano, impattano, sorpassano, vanno a +3 e il tiro da oltre 7 metri sulla sirena di Grande finisce sul ferro. Migliori realizzatori Brooks e Aromando con 14 punti.