Ancora fermo a zero punti, il Cus Cagliari prova a invertire la rotta. Sabato alle 18, nella sesta giornata di Serie A2 Femminile, le universitarie ricevono Vicenza al PalaCus di Sa Duchessa, con l'obiettivo di conquistare il primo successo stagionale e interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive.

La squadra di Federico Xaxa arriva dalla battuta d'arresto nel derby contro il San Salvatore Selargius (51-45), una partita rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti, prima dell'allungo decisivo delle giallonere. Per le cagliaritane si è trattato dell'ennesima occasione mancata, ma anche di una prestazione che ha confermato alcuni progressi rispetto alle difficoltà delle prime giornate.

Il recupero di giocatrici importanti come Meriem Nasraoui, Giorgia Bovenzi e Preslava Koleva ha restituito maggiore profondità all'organico. Nel derby, in particolare, Nasraoui è stata la miglior realizzatrice dell'incontro con 20 punti, mentre Anna Baraldi ne ha aggiunti 12, mostrando segnali di crescita dopo un avvio di stagione complicato.

La situazione dell'infermeria resta però delicata. Raisa Simion è ancora indisponibile, mentre rimangono da valutare le condizioni della capitana Eugenia Caldaro, alle prese con un problema muscolare che le ha impedito di partecipare alle ultime due partite.

Dall'altra parte ci sarà una Vicenza reduce dal primo successo stagionale, ottenuto contro Torino dopo tre sconfitte consecutive. La formazione allenata da Roberto Sacchi ha così abbandonato quota zero e si presenta a Cagliari con l'obiettivo di dare continuità al risultato dell'ultimo turno.

Tra le giocatrici da seguire c'è soprattutto Sara Zanetti, lunga arrivata in estate da Rovigo e protagonista di un buon avvio di campionato, con 16,3 punti di media. Nel roster veneto figurano inoltre elementi di esperienza come Peserico e Fusari.

La sfida avrà un significato particolare per Eugenia Caldaro, vicentina di origine e alla decima stagione consecutiva con la maglia del Cus. La capitana spera di recuperare in tempo per affrontare la squadra della propria città.

«Questa settimana abbiamo lavorato duramente», – spiega Caldaro, «sarà importante essere compatte e credere in noi stesse. Abbiamo fiducia nel lavoro che stiamo facendo, anche se finora non siamo riuscite a esprimerlo con continuità. Dovremo mantenere un atteggiamento positivo ed essere aggressive, cercando di mettere in pratica quanto preparato durante gli allenamenti».

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