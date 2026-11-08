Traguardo storico per il sassarese Marco Spissu che nella partita vinta da Napoli a Scafati per 91-89 ha raggiunto i 750 assist in serie A. E lo ha fatto proprio nella giornata in cui la squadra partenopea si issa in vetta alla classifica, autentica rivelazione del massimo campionato di basket.

Per il play sassarese, classe 1995, questa è la stagione migliore dal punto di vista degli assist: 6 di media nonostante un utilizzo da cambio. Eccellenti anche le altre cifre: 7 punti col 58% da due, il 41% nelle triple e il 90% ai liberi.

Alla Dinamo, il suo campionato migliore come assistman era stato il 2020/21 con 5,5 passaggi smarcanti, ma in 30 minuti di utilizzo, invece a Napoli gioca appena 21 minuti. Non a caso sulla proiezione di 40 minuti è di gran lunga il miglior italiano nella spaciale graduatoria.

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