Anche Nuoro entra nel tour della preparazione che la squadra sassarese svolge come di consueto in Sardegna. Il raduno sarà a Sassari il 18 agosto, visto che quest'anno i biancoblù non devono disputare la Supercoppa Italiana. Dopo le visite mediche, il 21, partenza per la Barbagia.

Il ritiro si protrarrà sino al 5 settembre. L'ultimo giorno verrà disputata un'amichevole contro Torino, formazione di A2, per celebrare il decennio di sponsorizzazione della Reale Mutua.

La squadra di coach Bucchi, grazie all’ospitalità del comune di Nuoro, della Fip comitato provinciale di Nuoro, dell’ASD Ichnos Nuoro, della pallacanestro Nuoro e dell’associazione Adesso & Basta, avrà la possibilità di godere delle migliori strutture per potersi allenare al meglio.

