«Vogliamo cercare di arrivare a gara quattro spinti dal nostro pubblico». Lo ha detto il coach Piero Bucchi immediatamente la sconfitta beffarda al Forum nella seconda semifinale: 80-75 per Milano con la Dinamo che ha perso per due volte l'occasione di andare al tiro per il sorpasso.

La terza semifinale è in programma giovedì al PalaSerradimigni (inizio alle 21) ed è caccia al biglietto. I tifosi come la squadra rifiutano l'idea di venire eliminati già dopo tre partite e vogliono la vittoria che vale la disputa della quarta semifinale, sempre a Sassari.

Intanto le due partite contro Milano hanno portato Eimantas Bendzius sul podio dei migliori realizzatori di sempre in biancoblù. L'ala lituana ha segnato 2021 punti tra campionato, tornei italiani e Champions, superando Travis Diener che aveva raggiunto quota 2002. Al secondo posto c'è sempre Drake Diener: 2.518 punti in tutte le competizioni. Bendzius ha però altri due anni di contratto e quindi può scalzare ManDrake.

Il Banco si aspetta un'altra prova da cecchino in gara tre: le sue triple sono state fondamentali per l'ottimo avvio che ha consentito a Sassari di giocarsela alla pari sino alla fine.

