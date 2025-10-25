Dopo il passo falso sul parquet della San Paolo Ostiense, l’Esperia torna subito a ruggire davanti al proprio pubblico. Al PalaPirastu, la squadra di coach Manca supera la Tiber Roma 82-58 e centra la seconda vittoria stagionale in Serie B Interregionale, rilanciando le proprie ambizioni dopo un avvio tra luci e ombre.

Il successo arriva al termine di una prova convincente per intensità. Davanti a un'ottima cornice di pubblico, i rossoblù hanno impiegato qualche minuto per carburare, ma una volta ritrovate fiducia e fluidità offensiva hanno imposto il proprio ritmo alla gara.

Protagonista assoluto Potì, autore di 18 punti con percentuali altissime dall’arco. Ottime risposte anche da Frattoni e Morgillo (13 a testa).. Nel finale spazio per tutti, compresi l’argentino Gelsi e il giovane Tocco, che hanno contribuito a chiudere in bellezza una serata perfetta.

La gara. La partenza è tutta di marca capitolina: Gaeta (24 punti) guida l’allungo ospite sul 18-10, costringendo l’Esperia a rincorrere. Ma i cagliaritani reagiscono con carattere e alla prima pausa tornano a contatto (16-18).

Nel secondo quarto arriva la svolta: Manca e Morgillo firmano il sorpasso, e la Confelici Carni allunga fino al 41-34 dell’intervallo. Dopo la pausa lunga, i rossoblù prendono definitivamente il controllo: la tripla di Frattoni vale il +15 e, poco dopo, Morgillo chiude virtualmente i conti (61-47 al 30’). Gli ultimi dieci minuti sono pura accademia: l’Esperia gestisce, diverte e dilaga fino all’82-58 finale, tra gli applausi del pubblico.

Sabato prossimo nuova trasferta, stavolta sul campo di Marigliano, per cercare conferme e continuità.

Esperia-Tiber Basket 82-58

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 10, Cabriolu 5, Gelsi 2, Potì 18, Frattoni 13, Thiam 6, Picciau 7, Locci 2, Tocco 4, Pili 2, Morgillo 13. Allenatore F. Manca

Tiber Roma: Gaeta 24, Algeri 14, Lentini 7, Piazza 2, Gentile, Fantauzzi 3, Terzoni 6, Romanelli 2, Della Corte, Perago. Allenatore Cilli

Parziali: 16-18; 41-34; 61-47

