Dopo la pausa pasquale, la Serie C Unica di basket maschile riparte con l’avvio delle semifinali playoff. Un turno che presenta un dato singolare: in campo ci saranno quattro formazioni sassaresi, tutte capaci di sovvertire i pronostici della vigilia eliminando squadre meglio classificate e conquistando il passaggio del turno senza il vantaggio del fattore campo.

Le due serie si giocheranno entrambe al PalaSimula di Sassari. Si parte sabato alle 17.30 con la sfida tra la Torres di coach Antonio Mura e la Fisiokons Sassari, neopromossa protagonista di un percorso sorprendente. I rossoblù proveranno a far valere la freschezza di un roster molto giovane e il talento di Enrico Casu, mentre l’Aurea cercherà di continuare a stupire, forte dell’entusiasmo accumulato nei quarti di finale.

Alle 20 spazio alla seconda semifinale, che vedrà opposte la Dinamo Academy e il Sant’Orsola. I giovani biancoblù affrontano una squadra che ha già dimostrato di poter andare oltre ogni previsione: entrata nei playoff all’ultimo posto utile, Sant’Orsola ha eliminato nei quarti la capolista Sirius Nuoro, firmando uno degli exploit più rilevanti della stagione.

Il fine settimana proporrà anche un passaggio importante nella corsa salvezza. Sabato alle 19, a Ozieri, i Demones ospitano la Ferrini Pisano Arredamenti nel secondo turno playout, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la permanenza in categoria.

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