Domani pomeriggio alle 14 punta sul pubblico amico del PalaMura di Porto Torres l'Asinara Waves per battere la Briantea84 Cantù e andare in parità guadagnandosi la bella in casa. Vietato perdere, altrimenti i brianzoli festeggerebbero l'undicesimo scudetto.

La prima finale per il titolo italiano di basket in carrozzina l'hanno vinta i campioni d’Italia in carica 68 a 63 dopo una partita che, pur condotta sempre nel punteggio, si è risolta solo nel finale punto a punto.

Porto Torres è stata capace di rientrare ad un possesso di distanza nell’ultimo minuto di gioco ricucendo un disavanzo superiore alla doppia cifra, a conferma del valore di un roster che ha vinto la Coppa Italia e ha aggiunto in gara uno nelle rotazioni anche un positivo Cosimo Caiazzo.

