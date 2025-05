Il coach Bulleri per la continuità, il lungo Thomas per l'entusiasmo, che è quello da recuperare dopo la seconda stagione deludente non solo in termini di risultati. La Dinamo attraversa una fase di stanca e lo confermano pure i dati sull'affluenza di pubblico: 3.369, in calo rispetto all'anno scorso (3.450), leggermente meglio di due anni fa (3.194) ma siamo lontani dalle stagioni 2018/2019 e 2020/21 quando si viaggiava fra i 4.400 e 4.500 spettatori.

Nel dopo Pozzecco la squadra biancoblù ha perso un migliaio di spettatori, che significa anche almeno 20-22 mila euro di incasso a partita. E se aggiungiamo i mancati playoff per due stagioni di fila si arriva a un totale che oscilla tra i 400 mila euro e il mezzo milione.

Ecco perché è importante nella costruzione della nuova Dinamo avere non solo buoni giocatori ma anche elementi che come Thomas abbiano empatia col pubblico per ritornare ad affollare le tribune del PalaSerradimigni. Tra l'altro l'impianto di piazzale Segni sarà ampliato a 6 mila posti, anche se a oggi è difficile capire quando sarà l'auspicata fine dei lavori.

