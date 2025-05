Dopo la conferma del coach Massimo Bulleri, arriva quella altrettanto scontata ma comunque attesa di Rashan Thomas. La Dinamo 2025/26 si affida alla leadership del lungo Usa che col suo sorriso e il suo impatto sul gioco ha fatto svoltare un campionato che era diventato pericoloso.

L'apporto di Thomas va ben oltre le pur lusinghiere cifre: 14 punti e quasi 8 rimbalzi in appena 21 minuti di utilizzo. Con lui in campo il Banco di Sardegna è riuscito a competere con tutti e a vincere quasi sempre.

Rashawn Thomas ha dichiarato: «Credo nella visione che si sta costruendo per il futuro e in quello che possiamo realizzare insieme. La Sardegna, per me, è come casa. Mi aspetto di riuscire a competere al miglior livello possibile. Ai tifosi dico: state pronti e preparatevi a supportarci anche il prossimo anno, restando con noi nei momenti belli e in quelli difficili. Spero davvero che possiate essere fieri di noi».

