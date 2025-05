Primo atto ufficiale in entrata della stagione nuova: la Dinamo annuncia quanto già anticipato qualche settimana fa, Massimo Bulleri resta l'head coach per il campionato 2025-2026.

Bulleri è stato promosso da vice dopo l'esonero del tecnico Markovic e sotto la sua guida la squadra ha scacciato la paura di restare coinvolta nella lotta alla slavezza, guadagnandosi un altro anno nella A1 maschile.

L'allenatore biancoblù dichiara: «Resta il rammarico di non aver potuto proseguire un certo tipo di percorso tecnico e agonistico, a causa degli infortuni che ci hanno limitato. Ma se guardiamo al quadro generale, gli aspetti positivi superano quelli negativi. I giocatori sono riusciti ad andare oltre le difficoltà fisiche, mettendo da parte l’ego personale per il bene della squadra. È questo spirito che vorrei ritrovare anche nella Dinamo del futuro: ardore, sacrificio e voglia di lottare insieme. Questa, per me, dev’essere la chiave per il prossimo anno: affrontare ogni settimana e ogni partita con il massimo impegno».

