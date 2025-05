"Todos locos por Spissu" si potrebbe dire. Il play sassarese Marco Spissu è tra i candidati sia per il titolo di Mvp che per il miglior quintetto della Liga Acb, il campionato spagnolo. In quella che viene ritenuta la lega più forte d'Europa, Spissu sta andando molto bene col Saragozza: quasi 10 punti di media col 58% da due, il 40% nelle triple e 4 assist.

Tre settimane fa l'ex Dinamo si era infortunato alla schiena e si temeva non solo per il campionato ma anche per la nazionale che quest'estate giocherà i Campionati Europei. Marco Spissu è invece rientrato domenica e pur con minutaggio ridotto ha smazzato 5 assist.

Insomma, i tifosi spagnoli e quelli azzurri possono stare tranquilli: il play sassarese è pronto a stupire ancora.

