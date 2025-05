Conclusione mesta, in linea con gran parte della stagione. Sul neutro di Verona lotta per 25 minuti la Dinamo ma in una serata dove i play tirano male e le motivazioni non sono al massimo, Trieste si impone 92-76.

Per Bendzius e Fobbs 16 punti a testa, benino anche il rientrante Thomas (11) e il pivot Vincini. Eloquente la differenza nel tiro da tre punti: 16/38 per i padroni di casa e 8/31 per i biancoblù di Bulleri che ha dovuto fare ancora a meno di Halilovic e Renfro, mentre Trieste era senza Valentine e Ruzzier.

LA CRONACA – Parte maluccio la Dinamo che va sotto (10-2) ma dopo il time out cambia volto: Vincini e Bendzius segnano con libero aggiuntivo, entra Thomas e contribuisce al break di 14-2 che rovescia l'inerzia: 12-16 al 7'. Inevitabilmente Bulleri deve abbassare il quintetto e Trieste ne approfitta per segnare da sotto e rimettere in equilibrio il match, poi con un paio di triple si riporta avanti: 32-28 al 14'. I biancoblù provano a rientrare ma in attacco non hanno nulla da Weber e in genere pochino dai play. Trieste tira decisamente meglio da tre rispetto al Banco e scappa sino a +14.

Nel terzo quarto il quintetto biancoblù iniziale piazza un break da 12-2 e si riavvicina con un tap-in di Vincini: 54-49 al 24'. Va anche a -3 ma poi Trieste respira con le triple di Brown, Uthoff e Candussi riprende nuovamente il largo: 79-58 al 32'. Gara finita.

