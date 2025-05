Sennori e Olimpia sorridono. Le prime due classificate al termine della regular season vincono le rispettive Gare 1 di semifinale playoff, portandosi in vantaggio nella serie.

Partita quasi sempre in controllo, a Sorso, per l'Innovyou di coach Gabriele Piras, che mette le cose in discesa già nel primo quarto, chiuso in vantaggio sul +11 (23-12) e poi allunga progressivamente fino al 91-74 finale griffato dal solito Hubalek (20 personali) e da Tola (15). Nulla da fare per i catalani, guidati dagli argentini Sahud e Musso.

Vince anche l'Olimpia Cagliari, che dopo qualche difficoltà nel primo periodo, sale di colpi alla distanza e piega le resistenze di un ottimo Calasetta: 78-71 il risultato a Monte Mixi, con i "Pumas" che hanno dovuto fare i conti anche con le scorie della Gara 3 dei quarti di finale, vinta appena 3 giorni prima contro il Sant'Orsola. Per i tabarchini non è bastata una delle migliori prove stagionali di Mpeck, che ha chiuso a quota 19.

Mercoledì 14 maggio, a campi invertiti, sono in programma i secondi atti: Calasetta-Olimpia alle 19 al PalAversano, Coral-Sennori alle 20 ad Alghero.

Intanto, in coda, la Dinamo Sassari B conquista la salvezza, sbancando nuovamente il PalaCus di Sassari nella decisiva Gara 3 (79-74). Epilogo quasi insperato per la squadra di Antonio Mura, che in regular season aveva sofferto, conquistando appena un successo tra andata e ritorno.

Olimpia-Calasetta 78-71

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Tocco 7, Di Ciaula 12, Chessa 3, Serra 5, Corsi 15, Palazzi 6, D'Elia 10, Scanu ne, Pili 13, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 12, Russo 11, S. Zucca 17, Graaf 4, Amoruso 8, Rombi ne, Sais, Penoni ne, Mattana, Mpeck 19. Allenatore Frisolone

Parziali: 17-21; 40-37; 56-48

Sennori-Coral 91-74

Innovyou Sennori: Cordedda 12, Puggioni 10, Spano, Merella 11, Mat. Cabras 10, Werlich 8, Marreu ne, Tola 15, Pisano 5, S. Piras, Hubalek 20, Fiesoli ne. Allenatore G. Piras

Coral Alghero: Cesaraccio 5, Monte 3, Tilloca 2, Sahud 20, Fumanti 8, Musso 13, Manunza 2, Ibba, Cherchi 10, Scalise 9, Busi 2, Simula. Allenatore Longano

Parziali: 23-12; 47-29; 75-55

Cus Sassari-Dinamo B 74-79

Cus Sassari: Dongu 2, Porcheddu 10, Chessa, Ruiu, Spanu 5, Cecchini 19, Piras 1, Lizzeri 15, Idini 22, Canu ne, Gaio, Demartis. Allenatore Sassu

Dinamo Sassari B: Macciocu 5, Meschini 13, Correddu, Denti 8, Giua 5, Brunu 4, Pitirra 20, Motroni 6, Pompianu 16, Barabino 1, De Rosas 1, Cubeddu. Allenatore Mura

Parziali: 20-18; 47-38; 59-57

