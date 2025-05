Un piccolo obiettivo, il decimo posto, che vale comunque come segnale: domani sera alle 20 sul neutro di Verona, la Dinamo chiude la stagione contro Trieste. Se il Banco di Sardegna vince termina al decimo posto, in caso contrario rischia il soprasso da parte del Treviso, il club dove dovrebbe approdare l'ormai ex gm Federico Pasquini.

«Avremo un lungo in più rispetto alle ultime due gare», ha detto il vice allenatore Massimiliano Oldoini. Il rientrante è l'alapivot Rashawn Thomas, mentre resteranbno ancora fermi Renfro e Halilovic. Un rientro provvidenziale visto che Trieste schiera il centro di 213cm Johnson (9 punti e 7 rimbalzi), l'alapivot Uthof (13 punti e 6,6 rimbalzi) e Brooks (8 punti e 6 rimbalzi) tra i protagonisti del triplete di Sassari nella stagione 2014/15. E infatti non a caso Trieste è terza nella graduatoria dei rimbalzi, con 40 di media.

Attenzione poi al terzetto di esterni Ross, Brown e Valentine che insieme producono 48 punti col 39% nelle triple. Occorrerà che almeno uno fra Veronesi e Tambone dia una mano in attacco.

© Riproduzione riservata