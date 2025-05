La Carver Roma si conferma la squadra più indigesta per la Confelici Carni Cagliari. I capitolini si impongono con autorità in Gara 1 dei quarti di finale playoff della Serie B Interregionale: finisce 80-62, con i padroni di casa subito avanti 1-0 nella serie.

E dire che l’Esperia era partita con piglio positivo, rimanendo in scia nei primi 15'. Poi però la partita ha preso una direzione ben precisa: quella dei romani, trascinati da una prestazione stellare al tiro pesante, con Lucarelli e Benincasa protagonisti assoluti. L'ala romana ha chiuso con 6 triple su 9 tentativi, guidando l’allungo decisivo sul +22 alla pausa lunga.

Troppo bassa, invece, la percentuale da fuori per i rossoblù, che si sono fermati a un deludente 4/23 dall’arco (17%). Un dato che pesa, così come le assenze di Potì e Cabriolu, e le condizioni non ottimali di Locci e Bartolozzi.

Giovedì sera (ore 21) a Monte Mixi andrà in scena Gara 2: per allungare la serie e portare tutto alla “bella”, servirà una reazione decisa.

La partita. L’inizio è da battaglia: due minuti senza canestri, poi la Carver rompe l’equilibrio con un mini-parziale di 5-0, subito annullato dal 7-0 cagliaritano. La prima frazione è dura, piena di contatti e difese intense, e si chiude con i romani avanti 14-10.

Il secondo quarto è quello della svolta. La squadra di Tretta aumenta i giri del motore, trova continuità offensiva e inizia a colpire con precisione dall’arco. L’Esperia sbanda: Lucarelli è inarrestabile, e i padroni di casa volano sul 47-25 alla pausa lunga.

Nel terzo quarto, Maresca prova a scuotere i suoi con una tripla in transizione per il -16. Ma la Carver è lucida e riprende subito margine, approfittando anche dei problemi di falli degli ospiti: Bartolozzi deve lasciare il campo già nel terzo periodo per cinque personali.

Nell’ultima frazione, Lucarelli apre con la tripla del +25 (71-46) che spegne definitivamente le speranze di rimonta rossoblù. Coach Manca prova anche la difesa a zona, ma ormai è troppo tardi. C’è spazio per i giovani D’Elia e Pili, che mostrano buone cose nel finale, ma la sostanza non cambia: la Carver difende il fattore campo e si prende Gara 1.

Carver-Esperia 80-62

Carver Roma: Di Bello 3, Scianaro 9, Toti 2, Maiolo 4, Vitale 3, Lucarelli 20, Martino 2, Benincasa 15, Galli 11, Pagnanelli 11, Pizziconi. All. Tretta

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 7, Cabriolu ne, D’Elia 2, Giordano 13, Villani, Thiam 14, Picciau 2, Locci, Maresca 7, Bartolozzi 6, Pili 2, Sanna 9. All. F. Manca

Parziali: 14-10; 47-25; 68-46

© Riproduzione riservata