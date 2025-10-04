La Dinamo contro Varese vuole partire subito beneTra gli ospiti in dubbio per infortunio l'ex Nate Renfro
Iniziare con una vittoria dopo tre anni di sconfitte al debutto sarebbe un promettente segnale in controtendenza. Domenica alle 20 arriva al PalaSerradimigni Varese, formazione che ha avuto un pre-campionato un po' tribolato a differenza della Dinamo, che salvo qualche acciacco momentaneo ha giocato quasi sempre al completo e ha accelerato la fase di amalgama di un gruppo con 10 giocatori nuovi su 12.
La solidità a rimbalzo mostrata da Thomas, Vincini, McGlynn e Mezzanotte è incoraggiante, tanto più contro una Varese che è formazione leggerina e potrebbe fare a meno del filiforme Nate Renfro (ha saltato per infortunio l'ultima amichevole) che l'anno scorso indossava la maglia biancoblù.
La conformazione fisica dei due play, Moody e Librizzi, è abbastanza simile a quella di Buie e Zanelli, così come guella delle guardie Moore e Freeman. Insomma, sulla carta il Banco di Sardegna ah qualche vantaggio di stazza negli spot "4" e "5" e stesso atletismo nei ruoli esterni.