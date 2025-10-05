Sta diventando una maledizione la prima di campionato in casa: Varese espugna il PalaSerradimigni 105-102. La Dinamo ha avuto il torto di farsi coinvolgere troppo dai ritmi alti e dal gioco senza veri pivot degli avversari. Migliore realizzatore Buie con 20 punti. Varese ha avuto 54 punti dalla coppia Nkamhoua-Alviti.

Dopo l’equilibrio dei primi minuti Varese fa piovere triple soprattutto con Alviti (15 punti in un quarto) e prende prima un piccolo vantaggio nel primo quarto, poi un grande vantaggio al 15’ quando va avanti di 15 punti: 31-46. Coach Bulleri si fa fischiare un tecnico per una clamorosa chiamata mancata e l’atmosfera si scalda negli spalti e sul parquet con Thomas che accende i suoi e provoca il break da 16-4 che riapre la gara: 49-54 all’intervallo.

Nel terzo quarto i biancoblù vanno anche a +5 ma vengono subito riassorbiti da Varese che prova l’allungo a inizio della quarta frazione: 78-85. Un break di 9-0 rimette in equilibrio il punteggio, ma nel finale non paga la scelta di coach Bulleri di togliere un centro per sfidare Varese sul proprio terreno. Nkamhoua mette al sicuro il colpaccio insieme a Freeman.

