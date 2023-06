Un acquisto e una partenza nella squadra sassarese che si prepara ad affrontare la quarta stagione nella A1 di basket femminile.

Il volto nuovo è quello di Sara Crudo, ala piccola classe 1995, proveniente dal Battipaglia dove ha ottenuto la promozione nella massima serie producendo una media di 9 punti, 6 rimbalzi e 2 assist a partita. Sara Crudo ha già giocato in A1 con Parma, Vigarano, Venezia e Geas Sesto San Giovanni dove aveva 8 punti ad incontro.

Un ingaggio che rinforza la panchina, ma allo stesso tempo perde una giocatrice del quintetto: la polacca Ana Makurat, che ha firmato per Venezia. All around capace di muoversi nei ruoli di play, guardia e ala, Makurat è un fattore tattico che nella stagione passata alla corte di coach Restivo ha prodotto 11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist ad incontro.

