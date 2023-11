«La pausa ci serviva dopo tante trasferte. Le ragazze sono tornate a casa e ci siamo ricaricati», ha detto il coach Antonello Restivo nel presentare il ritorno della serie A femminile. Domenica alle 17 la Dinamo Women è impegnata sul campo della neopromossa Milano.

La squadra meneghina è appaiata alla formazione sassarese con 2 punti soli punti in classifica, che per ora valgono il penultimo posto. L'unica vittoria di Milano è stata ottenuta in casa contro Battipaglia per 70-66, con una prestazione super della coppia Pellington-Tunonen: 47 punti in due, con l'ala-pivot finlandese che ha catturato anche 14 rimbalzi.

Il tecnico della Dinamo spiega quali sono le chiavi di volta del match: «Milano è una neopromossa carica di entusiasmo e noi dobbiamo aggredire la partita e stemperare il loro entusiasmo e far pesare la nostra superiore fisicità».

