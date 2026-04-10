Basket, Dinamo a Varese per la salvezzaIl coach Mrsic: «Dobbiamo avere più responsabilità nei possessi finali»
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La Dinamo vuole rialzare la testa dopo quattro sconfitte di fila, prima che sia compromessa la permanenza in serie A. Domenica a Varese (17.30) la squadra sassarese prova a reagire al momento negativo con tre stop quasi in fotocopia, contro Reggio Emilia, Treviso e Cantù.
Il coach Veljko Mrsic afferma: “È vero ne abbiamo perse quattro di fila, ma in tre siamo andati vicini a vincere. Ci vuole più responsabilità in ogni possesso soprattutto d’attacco, dove abbiamo perso troppi palloni e dobbiamo essere più cattivi in difesa”.
Varese è in corsa per i playoff. Ha vinto le ultime tre partite in casa, contro Brescia, Treviso e Tortona. “In casa giocano forte, a ritmi alti e con tanti tiri da tre punti, quindi dobbiamo curare la transizione difensiva”.
All'andata, nella prima di campionato, i lombardi hanno espugnato il PalaSerradimigni 105-102 grazie soprattutto al 16/31 nei tiri da tre punti e ai 54 punti della coppia Alviti-Nkamohua.