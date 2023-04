Sono le due formazioni che hanno saputo cambiare passo tra girone d'andata e di ritorno. La gara di domenica a Brindisi (inizio alle 17.30) è per la Dinamo anche l'occasione per blindare il 4 posto, aumentando il distacco da una concorrente ora a -4 e guadagnandosi il 2-0 nei confronti diretti.

L'ala Emantas Bendzius presenta così il match: “Noi e loro abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Sono una squadra che ha tanto talento individuale ed esperienza, quindi serve una grande difesa sui singoli e di squadra”.

Il giocatore lituano risponde così alla domanda che lo vede pronto a superare Travis Diener come realizzatore, con la possibilità di superare anche Drake Diener, secondo solo a Emanuele Rotondo nella storia della Dinamo: “Francamente non me lo sarei aspettato. C'è stato qualche pazzo gm o coach che mi ha voluto a Sassari... Io sono molto contento di aiutare la squadra ad arrivare a risultati di alto livello”.

