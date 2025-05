Entra nel clou la stagione dei tornei cestistici regionali. Nel weekend, tra le numerose gare in programma, la finalissima di Serie B Femminile e l’inizio dei playoff in Divisione Regionale 1.

Serie B Femminile. Domenica il ritorno della sfida tra Cus Cagliari e Mercede Alghero. In gara 1 le universitarie si sono nettamente imposte per 86-51. Se il quintetto allenato da Federico Xaxa dovesse vincere chiuderebbe i conti, si aggiudicherebbe il titolo regionale e l’accesso agli spareggi promozione per la serie A/2. Sul campo amico, però, le algheresi puntano ad allungare la serie, fino alla “bella” che, eventualmente, si disputerebbe nuovamente a Cagliari. Playoff. Finale (gara 2): Mercede Alghero-Cus Cagliari, domenica ore 17. Fase Classificazione (Terza giornata): Astro-Elmas, domani ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Basket Nulvi, domenica ore 18.30; Su Planu-Il Gabbiano, domenica ore 17.

Divisione Regionale 1. Al via la seconda fase del torneo, tra playoff e playout. Il compito di esordire nella seconda fase spetterà alla prima testa di serie, la Demones, contro l’Arzachena. Le altre partite fissate si disputeranno domenica. Il quadro di gara 1 dei quarti di finale playoff: Demones Ozieri-Arzachena, domani ore 18.30; Carbonia-Sap Alghero, domenica ore 18.30; San Salvatore Selargius-Elmas, domenica ore 20; Atletico Cagliari-Fisiokons Aurea Sassari (da fissare). Playout (Prima giornata): Oristano Basket-Mogoro, domani ore 18.30; San Sperate-Iglesias, martedì ore 20.30; Isola Gas Terralba-Astro (12/06).

Divisione Regionale 2. Ultima giornata della regular season, prima della fase dedicata ai recuperi, nel girone meridionale. Al Nord, invece, proseguono i quarti di finale playoff. Sud. 15sima giornata di ritorno: Marrubiu-Azzurra Oristano, stasera ore 20.45; Carloforte-Cus Cagliari, domani ore 19; Jolly Dolianova-Poetto Gruppo Ena, domani ore 18.30; Condor Monserrato-Assemini, domani ore 18; Genneruxi-La Casa del Sorriso, domenica ore 19.30; Elmas-Primavera, domenica ore 20; San Salvatore Selargius-Beta, lunedì ore 21; Serramanna-Sinnai, lunedì ore 20.30. Nord. Quarti di finale Playoff: CMB Porto Torres-S. Elene, domenica ore 19 (serie 1-0); New Basket Ploaghe-Virtus Olbia, domani ore 18.30 (serie 0-0); Innovyou Sennori-Olimpia Olbia, stasera ore 19 (serie 1-0); Masters Sassari-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 20 (serie 0-0).

