Tutto il basket italiano saluterà domani Gigi Datome.

L'ala olbiese, capitano della nazionale, ha annunciato qualche settimana fa dopo aver vinto lo scudetto con Milano il ritiro, ma la prestigiosa carriera si chiuderà con la maglia azzurra che ha onorato per 192 volte (sono 1.681 i punti segnati) e lo vedrà protagonista ai Mondiali delle Filippine.

Il Dathome Day scatta domani sera alle 21 al Pala De Andrè di Ravenna dove andrà in scena l'amichevole col Porto Rico.

La gara serve di avvicinamento ai Mondiali nelle Filippine che scatteranno il 25 agosto col match contro l'Angola.

Finora la nazionale guidata dall'ex Dinamo Pozzecco ha 4/4 nelle amichevoli: ha sconfitto Turchia, Cina, Serbia e Grecia. Nella squadra azzurra altri due sardi: in campo il play Marco Spissu e in panchina, nello staff tecnico Riccardo Fois, che come Datome ha fatto esperienza nella Nba.

