Per garantirsi almeno il quarto posto e sperare nel terzo, la squadra sassarese deve vincere su un campo dove non conosce gioia dalle semifinali scudetto del 2019.

Quella eliminazione per 3-0 dell'Invincibile Armada di Pozzecco l'Olimpia Milano se l'è legata al dito, tanto da vincere sempre dal campionato successivo, sia nella stagione regolare, sia nei playoff. In tutto fanno 5 vittorie di fila per la formazione meneghina che domenica oltre alla rivalità con la Dinamo mette in campo anche la motivazione di chi vuole chiudere al primo posto e avere sempre il fattore campo negli spareggi scudetto.

Ecco perché appare una missione quasi impossibile quella al Forum di Assago, tanto più che nelle ultime due stagioni Milano ha ripreso il ruolo di corazzata e solo la Virtus Bologna può starlke alla pari per forza di investimenti e lunghezza dell'organico.

La Dinamo cercherà comunque di fare la sua partita prendendo il big match come prova generale dei playoff, che al 90% la vedranno opposta alla Reyer Venezia, terzo incomodo nella lotta al tricolore.

