28 gennaio 2026 alle 08:39
Australian Open, Musetti avanti due set si ritira: in semifinale va DjokovicPer l'azzurro un problema muscolare alla coscia sul 6-4 6-3 1-3
Quarto di finale Degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l'azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra.
In semifinale va dunque il serbo; per Musetti sarebbe stata invece la prima semifinale a Melbourne. Ora tocca a Sinner.
(Unioneonline)
