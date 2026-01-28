Quarto di finale Degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l'azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra.

In semifinale va dunque il serbo; per Musetti sarebbe stata invece la prima semifinale a Melbourne. Ora tocca a Sinner. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata