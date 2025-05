È di stamattina la notizia che Napoli si è aggiudicata l’edizione 2027 dell’America’s Cup di vela, con l’annuncio dato da Giorgia Meloni. Alla corsa per ospitare la manifestazione – che sarà in Italia per la prima volta nella sua storia – aveva partecipato anche Cagliari, come rivela il presidente della Camera di Commercio del capoluogo campano, Ciro Fiola. «Grazie all'azione del sindaco, Gaetano Manfredi, in stretta collaborazione con i ministri Abodi e Giorgetti, Napoli è riuscita a battere la concorrenza di realtà come Cagliari e Atene», ha dichiarato.

«La notizia che Napoli ha vinto la sfida per aggiudicarsi l'edizione 2027 dell'America's Cup di vela, conferma il protagonismo della nostra città anche a livello internazionale», prosegue Fiola. «Si tratta di una meravigliosa occasione, sia dal punto di vista turistico che imprenditoriale, per mettere in campo le migliori qualità del nostro territorio».

«La Camera di Commercio di Napoli, per quanto di sua competenza e con il ruolo di casa delle imprese ed ente promotore delle eccellenze imprenditoriali del territorio, si farà trovare pronta alla sfida», conclude.

(Unioneonline)

