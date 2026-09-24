Sabato, il Campo Comunale di Via Trento diventerà per una sera il cuore pulsante del movimento giallorosso, con l'Open day 2026/2027 dell'Amatori rugby Capoterra: una serata di sport, gioco e comunità aperta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo della palla ovale.

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni e di battaglie sul campo, che ha visto la prima squadra confrontarsi punto su punto con avversari di valore in giro per il nord Italia, il Capoterra guarda avanti. E lo fa presentando ufficialmente l'intero club che scenderà in campo nell'annata 2026/27: dal Settore giovanile, vera linfa del vivaio giallorosso, fino alla prima squadra, pronta ad affrontare il rinnovato Campionato di Serie B nazionale in un girone che porterà l'Amatori a incrociare mete e placcaggi con formazioni di Lazio e Abruzzo, in un percorso lungo e stimolante.

L'appuntamento è per le ore 16.30, con il Rugby Tots, l'attività motoria di base pensata per i più piccini, dai 2 ai 5 anni: primi passi, prime cadute, prime risate, il modo più semplice per far scoprire ai bimbi il piacere della palla ovale.

Si prosegue alle 17, con tutte le categorie del Settore giovanile, dall'Under 6 all'Under 18: un pomeriggio di allenamento aperto a tutti con touche, mete e sorrisi, per mostrare a chi ancora non conosce l'Amatori, cosa significhi crescere con la maglia giallorossa addosso.

Alle 18:45, il momento clou della serata: la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/27, in diretta streaming su Directa Sport, con la squadra al gran completo: Prima squadra (B nazionale), squadra Cadetta (C regionale), Settore giovanile e Sezione paralimpica.

Non mancherà la partecipazione degli Shardana old rugby Capoterra, custodi della memoria storica del club: un ponte ideale tra chi ha indossato per primo la maglia giallorossa e chi la indosserà nei prossimi campionati.

Un modo per tenere insieme, sotto la stessa acca, passato, presente e futuro dell'Amatori Capoterra, in un anno speciale che celebra 50 anni di storia del sodalizio. A chiudere la serata, come da tradizione più sacra del rugby, il terzo tempo: convivialità, musica e un Dj set per festeggiare tutti insieme l'inizio della nuova avventura.

Il presidente dell'Amatori Capoterra Andrea Cogoni dichiara: «Vedere i più piccoli correre dietro all'ovale con lo stesso entusiasmo che avevamo noi anni fa, ti ricarica più di qualsiasi allenamento. Quest'anno poi c'è qualcosa in più: festeggiamo 50 anni di Amatori e affrontiamo un campionato di Serie B nuovo, con un girone diverso e trasferte impegnative. Vogliamo che tutta Capoterra sia con noi, in campo e fuori: chi ha giocato prima di noi, chi gioca oggi e chi domani indosserà questa maglia. Vi aspettiamo il 26 settembre, sarà una grande festa».

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