La stagione sarda di galoppo si concluderà all’Ippodromo “Pinna" di Sassari. Cinque le giornate in programma per la Riunione Autunnale: quattro mercoledì (dal 7 al 28 ottobre) e una di venerdì. Il 6 novembre.

La gara clou sarà, nella giornata finale, il prestigioso “Criterium Turritano”, condizionata di Classe 3 per cavalli purosangue di due anni, sulla distanza di 1.500 metri. Previste gare anche per gli anglo-arabi, sia a fondo arabo sia a fodo inglese e per i purosangue arabi che avranno l'episodio centrale nel Criterium d'Autunno-Regione Sardegna.

Un appuntamento anche a misura di famiglia: alla prima giornata, i più piccoli potranno vivere la magia del Battesimo della sella, un'opportunità unica per incontrare da vicino i cavalli in totale sicurezza, grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Galana e con i professionisti del maneggio Il Grifone di Alghero. Un'occasione perfetta per trascorrere una giornata all'aria aperta tra sport, tradizione, divertimento ed emozioni per tutti.

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