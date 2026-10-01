Nuova sfida per Maltoni: il pugile di Porto Torres debutta agli Europei Under 17Ben 34 incontri in 2 anni e un titolo italiano in tasca: il quindicenne della Se.Sa Boxing è pronto a salire sul ring contro 40 nazioni
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Il pugile Arturo Maltoni, giovane talento di Porto Torres, dopo il pre ritiro con la nazionale italiana che si è svolto ad Assisi dal 20 al 30 settembre, è stato selezionato per indossare i guantoni al Campionato Europeo categoria Under 17 in corso al Mediterranean Sport Center di Budva, cittadina del Montenegro dal 1 al 12 ottobre. Con 40 Nazioni partecipanti e 495 atleti in gara, risulta Il torneo più importante e prestigioso della divisione Under 17, e Maltoni a soli 15 anni si confronterà con i migliori atleti nella categoria 52 chilogrammi.
Nonostante la sua giovane età, Arturo vanta un palmares di 34 incontri, 24 Vittorie 6 sconfitte e 4 pareggi, maturato in soli due anni di attività agonistica. Un prodotto del vivaio giovanile della Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres, che dal 2018 ad oggi è impegnata quotidianamente nella formazione sportiva e sociale di tanti giovani turritani guidati dai maestri Pietro Pintadu e Antonello Loi. L'atleta turritano, dopo aver conquistato il titolo italiano nel giugno scorso e la medaglia d'oro al Torneo Alberto Mura 2025, sogna di portare a Porto Torres un'altra prestigiosa medaglia.
«Un obbiettivo importante ma non impossibile, perché Arturo nel corso degli anni ci ha regalato tante emozioni, ha doti fisiche importanti e grande temperamento, nonostante i suoi 52kg è alto 1.75 mt dotato di leve lunghe ed una tecnica pugilistica semplice ma allo stesso tempo molto efficace, spiega Salvatore Sechi, presidente onorario della SE.SA Boxing Porto Torres».