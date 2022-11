“Lo sport sardo contro le discriminazioni”. Il teatro comunale Maria Carta ospita (anche in diretta sui canali social del gruppo L’Unione Sarda e su Unionesarda.it), l’annuale edizione dei Premi Ussi Sardegna organizzati con la collaborazione del Comune e dell’Istituto alberghiero dell’omonimo centro. Nel corso dell'evento, che ha come tema “Lo sport sardo contro le discriminazioni”, la consegna dei riconoscimenti ad atleti e club isolani e nazionali che si sono messi in evidenza nel biennio 2021-2022.

I premiati. Tra i circa trenta premiati, il campione del mondo di Spagna ’82 Franco Selvaggi, le medaglie mondiali, europee e italiane Dalia Kaddari, Marta Maggetti, Luigi Lodde, Gino Emanuele Melis, Simone Piroddu, Giulia Saiu, Giorgia Trudu, Davide Paulis, Nicolò Cassitta, Elias Sagheddu.

Per la quinta edizione del premio intitolato a Davide Astori, scomparso nel 2018, Renato, Mauro e Bruno Astori consegnano il riconoscimento a Salvatore Sirigu, campione d’Europa a Wembley lo scorso anno. A Patrick Cappai il premio dedicato al pugilato e a Valentino Ledda quello per l’automobilismo. Premi per le giornaliste Valentina Caruso e Greta Beccaglia, il giornalista Maurizio Compagnoni, il nuotatore Corrado Sorrentino, il maestro di tennis Antonio Zucca, la hall of famer del calcio Antonella Carta, i registi Riccardo Milani e Giorgio Pitzianti, l’aspirante giornalista Daniele Cardia, Team Solidale, Aics Cagliari.

Presenti anche il Cagliari e la Torres calcio, la Dinamo basket Sassari, la Polisportiva Ferrini Cagliari, Marcozzi e Muravera per il tennistavolo, la Santu Predu Nuoro per il calcio a cinque femminile, Stefano Arrica per il libro “Mio papà, il padre dello scudetto”. Premi speciali da parte del comune di Pula per le giovani atlete di beach tennis Alessia e Martina Picci. Partecipano alla manifestazione la collega Susi Ronchi di Giulia giornaliste, il questore di Cagliari Paolo Rossi, il prefetto aggiunto di Oristano Alberto Raimondi, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, il delegato per la Pastorale dello sport dell’Arcidiocesi di Cagliari don Walter Onano, il consigliere nazionale Ussi Mario Frongia.

Oltre ai premi Ussi intitolati a Davide Astori e Joseph Vargiu sono previsti i riconoscimenti Mario Mossa Pirisino, Gianfranco Fara, Banco di Sardegna, Intesa Sanpaolo; Fondazione di Sardegna; Fisco Solution; Aci Sassari.

