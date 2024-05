Lavori in corso al Poetto per la tappa italiana della World Triathlon Championship Series 2024. Venerdì, alle 11, la Media Room Wtcs allestita al Ristorante Antica Cagliari, sul Lungomare Poetto, ospiterà la conferenza stampa di presentazione organizzata dalla Federazione italiana triathlon.

Previste le partecipazioni del neoassessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, del presidente della Federazione italiana triathlon Riccardo Giubilei, il vicepresidente e il segretario generale della World triathlon Ian Howard e Antonio Arimany.

Sabato, saranno otto gli italiani in gara, che affronteranno il gotha mondiale della specialità. Si cimenteranno sulla distanza olimpica Gianluca Pozzatti (della 707), Michele Sarzilla (Dds), Nicola Azzano (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Alice Betto, Verena Steinhauser e Bianca Seregni (Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome).

Sia nel maschile, sia nel femminile, ci saranno tutti e sei i medagliati alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il norvegese Kristian Blummenfelt, il britannico Alex Yee e il neozelandese Hayden Wilde, la bermudiana Flora Duffy, la britannica Georgia Taylor-Brown e la statunitense Katie Zaferes, oltre alla scozzese campionessa del mondo Beth Potter.

