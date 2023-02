L’Hermaea Olbia esce sconfitta dal Palamanera, battuta in 4 set dalla Lpm Bam Mondovì quarta della classe. Lo fa a testa alta, certo, ma intanto fallisce il tentativo di conquistare punti in ottica poule promozione, distante 3 lunghezze.

Il coach Dino Guadalupi è tuttavia sicuro: «Ci rifaremo nelle prossime gare». Con Emilbronzo Montale in casa e Orocash Lecco fuori, appuntamenti che chiudono la stagione regolare della A2 femminile di volley.

Intanto, analizzando la sfida di ieri, l’allenatore delle galluresi evidenzia mancanze e punti di forza della sua squadra. «La partenza è stata stentata e insicura, cosa che, purtroppo, ci è capitata spesso in trasferta, ma, a differenza del passato, siamo riusciti a risalire, e questa è la cosa più importante», spiega.

«Avevamo di fronte una squadra molto forte, ma siamo comunque stati capaci di esprimere un’ottima pallavolo mostrandoci all’altezza della situazione. Abbiamo vinto un bel set punto a punto, mentre nel quarto non siamo riusciti a sfruttare a dovere la fase centrale, in cui ci trovavamo in una situazione tecnica favorevole. Ci sarebbe voluto un pizzico in più di coraggio – aggiunge Guadalupi – ma c’è poco da recriminare».

